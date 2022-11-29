Стала известна дата, когда Карим Бензема вернется к тренировкам.

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема приступит к индивидуальным тренировкам 9 декабря. Об этом информирует L'Equipe.

Бензема всё еще может сыграть на ЧМ-2022

Француз будет заниматься в расположении Реала. Дата возвращения Карима в общую группу пока что неизвестна.

Таким образом, информация о вероятном возвращении Бензема в сборную Франции на ЧМ-2022 не подтвердилась.

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