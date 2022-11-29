Бензема розпочне тренуватись 9 грудня
21:58 - Читать на русском
Стала відома дата, коли Карім Бензема повернеться до тренувань.
Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема розпочне індивідуальні тренування 9 грудня. Про це повідомляє L'Equipe.
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Француз займатиметься у розташуванні Реала. Дата повернення Каріма до спільної групи поки що невідома.
Таким чином, інформація про ймовірне повернення Бензема до збірної Франції на ЧС-2022 не підтвердилася.
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