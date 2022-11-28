Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема теоретически всё еще может сыграть на ЧМ-2022. По сообщениям различных испанских СМИ, включая Onda Madrid, Бензема может вернуться к тренировкам в середине недели.

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Согласно правилам ФИФА, Бензема может вернуться в сборную Франции и участвовать в оставшейся части турнира, поскольку он был включен в первоначальную заявку.

В конечном итоге решение будет за тренером Дидье Дешамом.

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