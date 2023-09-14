В четверг, 14 сентября, в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад одолел Аль-Ахдуд со счётом 1:0.

Чемпионат Саудовской Аравии, 6-й тур

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Бензема, 72

Победный гол за Аль-Иттихад на 72-й минуте встречи забил действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема. Французский форвард ворвался в чужую штрафную, получил пас от Харуна Камары с левого фланга и технично перебросил вратаря из переделов вратарской площади.

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Этот гол стал для Бензема третьим в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Карим не является лучшим бомбардиром своей команды – 32-летний форвард Абдерразак Хамдалла забил в Про-лиге уже пять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент является форвард Аль-Насра Криштиану Роналду. На счету португальца 6 забитых мячей.

Благодаря этой победе Аль-Иттихад взобрался на первое место турнирной таблицы чемпионата, однако все остальные команды сыграют свои матчи 6-го тура в ближайшие три дня.