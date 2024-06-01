Аль-Хиляль победил Аль-Наср с Криштиану Роналду в финале Кубка Короля. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, Кубок Короля, финал

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Митрович, 7 – Яхья, 88

Удаления: Оспина, 56 (Аль-Наср) – Буляхи, 87, Кулибали, 90+1 (оба – Аль-Хиляль)

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Аль-Хиляль очень быстро сумел открыть счет. Митровичи получил передачу от Малкома и отправил мяч в ворота. Аль-Наср создавал момент, пользуясь тем, что соперник часто допускал ошибки. Под конец первого тайма Роналду имел хороший момент оформить очередной гол, но Буну сыграл на опережение.

После перерыва Криштиану попал в стойку, пробивая через себя. Аль-Хиляль ответил ударом Малком – Оспина сыграл надежно. Колумбиец, правда, подставил свою команду спустя несколько минут. После столкновения с бразильцем, вратарь сыграл рукой за пределами штрафной площади и получил красную карточку, оставив Аль-Наср в меньшинстве. На 83 минуте Яхья имел классную возможность сравнять, но Буну был блестящим. Айман свой гол забил после удаления Буляхи. В компенсированное время Аль-Хиляль остался вдевятером, вторую желтую получил Кулибали.

Судьба трофея решалась в серии пенальти, поскольку в экс-таймах команды не сумели организовать гол. В серии 11-метровых Аль-Хиляль был сильнее, а Буну дважды взял удары от игроков Аль-Насра.

К слову, Криштиану Роналду второй год подряд не может завоевать хотя бы один трофей в Саудовской Аравии.