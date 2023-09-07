Луис Фелипе перешел из Бетиса в Аль-Иттихад, информирует официальный сайт севильского клуба. Согласно Marca, Аль-Иттихад приобрёл игрока за 22 миллиона евро. Ещё 3 млн евро Бетис может получить в виде бонусов.

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Бразилец провёл за Бетис только один сезон. На его счету 34 сыгранных матча во всех турнирах и три удаления – прошлым летом он перешел в стан "зелёно-белых" из Лацио. Эта продажа позволила Бетису решить все свои финансовые проблемы. Благодаря этому трансферу клуб вписался в правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что цвета Аль-Иттихада защищают Карим Бензема, Фабиньо и Н'Голо Канте.

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