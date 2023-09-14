Бензема приніс Аль-Іттіхаду перемогу – відео ефектної підсічки над воротарем
У четвер, 14 вересня, у матчі 6-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад здолав Аль-Ахдуд із рахунком 1:0.
Чемпіонат Саудівської Аравії, 6-й тур
Аль-Ахдуд – Аль-Іттіхад – 0:1
Гол: Бензема, 72
Переможний гол за Аль-Іттіхад на 72-й хвилині зустрічі забив чинний володар Золотого м'яча Карім Бензема. Французький форвард увірвався до чужого штрафного, отримав пас від Харуна Камари з лівого флангу та технічно перекинув воротаря з меж воротарського майданчика.
Аль-Іттіхад заплатив 25 млн євро за зірку Ла Ліги – минулого сезону він заробив три вилучення
Цей гол став для Бензема третім у поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії. Карім не є найкращим бомбардиром своєї команди – 32-річний форвард Абдерразак Хамдалла забив у Про-лізі вже п'ять м'ячів. Найкращим бомбардиром чемпіонату наразі є форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду. На рахунку португальця 6 забитих м'ячів.
Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад вийшов на перше місце турнірної таблиці чемпіонату, проте решта всіх команд зіграє свої матчі 6-го туру в найближчі три дні.