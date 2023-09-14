Чемпіонат Саудівської Аравії, 6-й тур

Аль-Ахдуд – Аль-Іттіхад – 0:1

Гол: Бензема, 72

Переможний гол за Аль-Іттіхад на 72-й хвилині зустрічі забив чинний володар Золотого м'яча Карім Бензема. Французький форвард увірвався до чужого штрафного, отримав пас від Харуна Камари з лівого флангу та технічно перекинув воротаря з меж воротарського майданчика.

Аль-Іттіхад заплатив 25 млн євро за зірку Ла Ліги – минулого сезону він заробив три вилучення

Цей гол став для Бензема третім у поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії. Карім не є найкращим бомбардиром своєї команди – 32-річний форвард Абдерразак Хамдалла забив у Про-лізі вже п'ять м'ячів. Найкращим бомбардиром чемпіонату наразі є форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду. На рахунку португальця 6 забитих м'ячів.

Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад вийшов на перше місце турнірної таблиці чемпіонату, проте решта всіх команд зіграє свої матчі 6-го туру в найближчі три дні.