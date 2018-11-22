Бензема: После ухода Роналду из Реала я начал больше бить и забивать

Форвард "бланкос" Карим Бензема считает, что Реал постепенно набирает форму.

"Реал набрал хороший ход, в последних матчах мы демонстрируем неплохую игру, стали более уверенно действовать у чужих ворот.

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Мы знаем, что должны многого достичь в этом сезоне, это понятно, ведь мы играем за Реал.

Действительно, с Роналду Реал немало забивал, но сейчас у нас тоже все в порядке с голами. Теперь я чаще бью по воротам и забиваю больше голов", – передает слова Карима Mundo Deportivo.

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