toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Реал хочет обменять Бейла на Азара

18:11 95 Читати українською
Реал хочет обменять Бейла на Азара
Гарет Бейл / AFP

"Королевский клуб" не оставляет надежд подписать лидера Челси Эдена Азара.

Как сообщает ОК Diario, президент "бланкос" Флорентино Перес хочет подписать Эдена Азара во время зимнего трансферного окна.

Азар рассказал, благодаря кому оказался в Челси

Реал настроен решительно и ради подписания бельгийца готов предложить порядка 100 млн евро и включить в сделку форварда Гарета Бейла, чтобы уговорить представителей Челси.

В этом сезоне Эден сыграл за лондонский клуб 14 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста, в активе Гарета 15 матчей, 5 голов и 5 голевых передач.

Реал отказался от трансфера Неймара, – авторитетный журналист

Теги
Челси Челси Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Реал Мадрид Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Испании Гарет Бейл Гарет Бейл Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
23
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук