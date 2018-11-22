Бензема: Після відходу Роналду з Реала я почав більше бити і забивати

Форвард "бланкос" Карім Бензема вважає, що Реал поступово набирає форму.

"Реал набрав хороший хід, в останніх матчах ми демонструємо непогану гру, стали більш впевнено діяти біля чужих воріт.

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Ми знаємо, що повинні багато чого досягти в цьому сезоні, це зрозуміло, адже ми граємо за Реал.

Дійсно, з Роналду Реал чимало забивав, але зараз у нас теж все в порядку з голами. Тепер я частіше б'ю по воротах і забиваю більше голів", – передає слова Каріма Mundo Deportivo.

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