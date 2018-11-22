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Реал отказался от трансфера Неймара, – авторитетный журналист

11:41 180 Читати українською
Реал отказался от трансфера Неймара, – авторитетный журналист
Неймар / Фото AFP

Бразильский форвард ПСЖ Неймар выпал из списка интересов мадридского Реала.

Авторитетный журналист Пако Гонсалес в эфире программы El Partidazo на радио COPE заявил, что Реал изменил свою позицию относительно подписания Неймара и больше не проявляет заинтересованность в услугах бразильца.

Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в Лондоне

Основной причиной такого решения стала негативная реакция болельщиков "сливочных" на возможный трансфер бразильца. Кроме этого, руководству королевского клуба не нравится, что Неймар просится обратно в Барселону.

Таким образом, Реал остается в активном поиске замены Криштиану Роналду. К счастью, Неймар – не единственный вариант Флорентино Переса. Как сообщалось ранее, президент Реала также интересуется форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе и нападающим Тоттенхэма Харри Кейном.

Неймар не ответил на вопрос журналиста о его переходе в Барселону – возвращение бразильца снова становится реальным

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