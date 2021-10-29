Бензема оказался вне заявки Реала на матч Примеры, но другой лидер вернулся
Энтренадор мадридского Реала Карло Анчелотти сделал несколько замен в списке по сравнению с поединком против Осасуны (0:0).
На встречу 12-го тура Ла Лиги против Эльче отправятся 23 футболиста, сообщает пресс-служба "сливочных". В заявке стабильно есть украинец Андрей Лунин, выполняющий роль дублера Тибо Куртуа.
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Зато нет лучшего бомбардира команды Карима Бензема. По неофициальной информации, Карло Анчелотти просто дал французу отдохнуть, как это было с Лукой Модричем в прошлом туре. Хорват, к слову, вернулся в обойму. Сейчас отсутствуют еще оправляющиеся от травм Гарет Бейл, Феде Вальверде и Дани Себальос.
К слову, противостояние Реала и Эльче состоится уже завтра, 30 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по Киеву.