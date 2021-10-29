Энтренадор мадридского Реала Карло Анчелотти сделал несколько замен в списке по сравнению с поединком против Осасуны (0:0).

На встречу 12-го тура Ла Лиги против Эльче отправятся 23 футболиста, сообщает пресс-служба "сливочных". В заявке стабильно есть украинец Андрей Лунин, выполняющий роль дублера Тибо Куртуа.

Реал расписал невнятную ничью с Осасуной

Зато нет лучшего бомбардира команды Карима Бензема. По неофициальной информации, Карло Анчелотти просто дал французу отдохнуть, как это было с Лукой Модричем в прошлом туре. Хорват, к слову, вернулся в обойму. Сейчас отсутствуют еще оправляющиеся от травм Гарет Бейл, Феде Вальверде и Дани Себальос.