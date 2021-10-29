Ентренадор мадридського Реала Карло Анчелотті зробив кілька замін у списку порівняно з поєдинком проти Осасуни (0:0).

На зустріч 12-го туру Ла Ліги проти Ельче вирушать 23 футболісти, повідомляє прес-служба "вершкових". У заявці стабільно є українець Андрій Лунін, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.

Реал розписав невиразну нічию з Осасуною

Натомість немає найкращого бомбардира команди Каріма Бензема. За неофіційною інформацією, Карло Анчелотті просто дав французу відпочити, як це було з Лукою Модрічем минулого туру. Хорват, до слова, повернувся в обойму. Наразі відсутні ще Гарет Бейл, Феде Вальверде і Дані Себальйос, які оговтуються від травм.

До слова, протистояння Реала та Ельче відбудеться вже завтра, 30 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.