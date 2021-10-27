Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти не будет привлекать полузащитника Луку Модрича к матчу 11-го тура против Осасуны.

36-летний лидер "сливочных" накануне был включен в заявку на поединок Примеры. Но за несколько часов до встречи пресс-служба Реала сообщила, что Модрич точно не сыграет.

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Как отмечается в эфире El Chiringuito TV , ничего страшного не произошло. Карло Анчелотти просто предоставил Луке отдых из-за усталости, накопившейся у хорвата. В текущем сезоне Модрич провел 9 поединков, в которых отличился двумя ассистами.

Отметим, что поединок против Осасуны состоится уже сегодня, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:30. В случае победы "Королевский клуб" возглавит турнирную таблицу испанской элиты.

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