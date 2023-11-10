Бензема оформил хет-трик после увольнения "отвратительного" тренера, Аль-Хиляль без Неймара несется к титулу
В пятницу состоялись 2 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия, 13 тур
Аль-Хиляль – Аль-Таавон – 2:0
Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9
Аль-Иттихад – Абха – 4:2
Голы: Бензема, 38, 67, 69, Коронадо, 54 – Токо-Экамби, 51, Жумайях, 85
Аль-Хиляль был вынужден отчислить Неймара из-за тяжелой травмы, но это не помешало продолжить суперсерию – 11 побед подряд, 6 в чемпионате. Очередной жертвой стал крепкий Аль-Таавон. Александр Митрович с 10 голами закрепляется в статусе главной звезды Аль-Хиляля. Отрыв от Аль-Насра вырос до 7 очков, хотя у команды Роналду еще есть матч в запасе.
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Действующий чемпион, Аль-Иттихад, наоборот – прервал серию из 5 туров без побед. Бензема будто ждал увольнения главного тренера Эшпириту Санту, с которым французу приписывали конфликт. Карим оформил хет-трик+ассист в яркой перестрелке с Абхой.
Аль-Иттихад идет пятым, отставая от Аль-Хиляля на 11 очков.
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