Саудовская Аравия, 13 тур

Аль-Хиляль – Аль-Таавон – 2:0

Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9

Аль-Иттихад – Абха – 4:2

Голы: Бензема, 38, 67, 69, Коронадо, 54 – Токо-Экамби, 51, Жумайях, 85

Аль-Хиляль был вынужден отчислить Неймара из-за тяжелой травмы, но это не помешало продолжить суперсерию – 11 побед подряд, 6 в чемпионате. Очередной жертвой стал крепкий Аль-Таавон. Александр Митрович с 10 голами закрепляется в статусе главной звезды Аль-Хиляля. Отрыв от Аль-Насра вырос до 7 очков, хотя у команды Роналду еще есть матч в запасе.

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Действующий чемпион, Аль-Иттихад, наоборот – прервал серию из 5 туров без побед. Бензема будто ждал увольнения главного тренера Эшпириту Санту, с которым французу приписывали конфликт. Карим оформил хет-трик+ассист в яркой перестрелке с Абхой.

Аль-Иттихад идет пятым, отставая от Аль-Хиляля на 11 очков.

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