Бензема оформив хет-трик після звільнення "огидного" тренера, Аль-Хіляль без Неймара мчить до титулу: Саудівська Аравія
У п'ятницю відбулися 2 матчі в рамках чемпіонату Саудівської Аравії.
Саудівська Аравія, 13 тур
Аль-Хіляль – Аль-Таавон – 2:0
Голи: Мітровіч, 81, Канно, 90+9
Аль-Іттіхад – Абха – 4:2
Голи: Бензема, 38, 67, 69, Коронадо, 54 – Токо-Екамбі, 51, Жумайях, 85
Аль-Хіляль був змушений відрахувати Неймара через важку травму, але це не завадило продовжити суперсерію – 11 перемог поспіль, 6 в чемпіонаті. Черговою жертвою став міцний Аль-Таавон. Алєксандр Мітровіч з 10 голами закріплюється у статусі головної зірки Аль-Хіляля. Відрив від Аль-Насра зріс до 7 очок, хоча у команди Роналду ще є матч у запасі.
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Чинний чемпіон, Аль-Іттіхад, навпаки – перервав серію з 5 турів без перемог. Бензема наче чекав звільнення головного тренера Ешпіріту Санту, з яким французу приписували конфлікт. Карім оформив хет-трик+асист у яскравій перестрілці з Абхою.
Аль-Іттіхад йде п'ятим, відстаючи від Аль-Хіляля на 11 очок.
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