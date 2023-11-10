Звезда саудовского клуба недавно получил тяжелую травму и был прооперирован. Неймару на восстановление понадобится 10 месяцев, а это означает, что он пропустит весь текущий сезон.

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Как сообщает AS, Аль-Хиляль решил временно исключить бразильца из состава команды. Арабская лига позволяет регистрировать лишь восьмерых легионеров, а клуб планирует подписать зимой еще одного игрока в линию защиты.

Неймар в текущем сезоне отыграл за Аль-Хиляль в пяти матчах во всех турнирах. В активе бразильца один гол и три результативные передачи.

Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице в саудовской Про-лиге с 32 очками. "Голубые" опережают Аль-Наср на четыре балла.

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