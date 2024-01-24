Несколько недель пресса не унимается относительно будущего обладателя "Золотого мяча". Карим Бензема не сумел вовремя вернуться в расположение Аль-Иттихада из отпуска и его отстранили от зимнего сбора. Сразу появились слухи, что француз покинет Саудовскую Аравию.

Бензема попросил Аль-Иттихад отпустить его – он отказался от аренды в другой саудовский клуб

Карим Бензема связался с L'Équipe, и сделал официальное заявление о своем будущем: "Это полнейшая ложь! СМИ уже не знают, что выдумывать. Чем больше, тем лучше".

Напомним, что француз присоединился к Аль-Иттихаду летом 2023 года. Всего Карим Бензема провел за саудовский клуб 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение нападающего с Аль-Иттихадом действует до 2026 года.

Стоит заметить, что интерес к Бензема был со стороны нескольких английских клубов, в частности Челси и Арсенала.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків