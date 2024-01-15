Лондонцы подыскивают усиление в линию атаки, учитывая физические проблемы Нкунку и отъезд Джексона на Кубок Африки. Потратить около 100 миллионов евро на форварда пока Челси не может себе позволить, поэтому руководство решило рассмотреть другие варианты.

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Согласно информации AS, "синие" обратили свое внимание на нападающих из Саудовской Аравии. В списке фигурируют два имени: Фирмино из Аль-Ахли и Бензема. Бразилец лучше знает АПЛ, впрочем, француз имеет желание покинуть Аль-Иттихад уже зимой. Сейчас Карим отстранен от команды, поскольку из-за тайфуна не смог вовремя вернуться в свой клуб с отдыха.

Напомним, Челси имеет 31 балл после 21 тура АПЛ. Команда Михаила Мудрика находится на девятом месте в турнирной таблице.

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