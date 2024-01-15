Лондонці підшукують посилення в лінію атаки, враховуючи фізичні проблеми Нкунку та від'їзд Джексона на Кубок Африки. Витратити близько 100 мільйонів євро на форварда наразі Челсі не може собі дозволити, тому керівництво вирішило розглянути інші варіанти.

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Згідно з інформацією AS, "сині" звернули свою увагу на нападників з Саудівської Аравії. В списку фігурують два імені: Фірміно з Аль-Ахлі та Бензема. Бразилець краще знає АПЛ, утім, француз має бажання покинути Аль-Іттіхад вже взимку. Наразі Карім відсторонений від команди, оскільки через тайфун не зміг вчасно повернутися у свій клуб з відпочинку.

Нагадаємо, Челсі має 31 бал після 21 туру АПЛ. Команда Михайла Мудрика перебуває на дев'ятому місці в турнірній таблиці.

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