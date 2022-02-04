Бензема частично вернулся к тренировкам – форвард может сыграть против ПСЖ
19:26 - Читати українською
Нападающий Реала Карим Бензема может помочь мадридцам уже в ближайших матчах.
Бензема частично тренировался в общей группе Реала на сегодняшнем занятии, сообщает Marca.
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Отмечается, что француз может сыграть в поединке с Гранадой, который состоится 6 февраля. Карим, скорее всего, не сыграет с Вильярреалом (12 февраля), чтобы полностью быть готовым к встрече с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (15 февраля).
К слову, Бензема провел 28 матчей за Реал в текущем сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.
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