Нападающий Реала Карим Бензема может помочь мадридцам уже в ближайших матчах.

Бензема частично тренировался в общей группе Реала на сегодняшнем занятии, сообщает Marca.

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Отмечается, что француз может сыграть в поединке с Гранадой, который состоится 6 февраля. Карим, скорее всего, не сыграет с Вильярреалом (12 февраля), чтобы полностью быть готовым к встрече с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (15 февраля).

К слову, Бензема провел 28 матчей за Реал в текущем сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.

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