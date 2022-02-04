Мадридский Реал и Атлетик разыграли последнюю путевку в полуфинал Кубка Испании. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок Испании 2021/22, 1/4 финала

Атлетик – Реал – 1:0

Гол: Беренгер, 89

Несмотря на хорошее выступление Андрея Лунина в поединке с Эльче на предыдущей стадии Кубка, Карло Анчелотти решил доверить место в воротах "сливочных" проверенному первому номеру – Тибо Куртуа. Еще до старта встречи случился неприятный эпизод – фанаты Атлетика разбили стекло в автобусе Реала.

Старт встречи был за игроками из Бильбао. Мадрид больше контролировал мяч, но высокий прессинг подопечных Марселино позволил создать несколько возможностей у ворот Куртуа. Два шанса имел Дани Гарсия – в первом случае Тибо совершил роскошный сейв, а после второго удара рикошет от защитника спас от опасности.

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Атлетик продолжал действовать острее в атаке – Реал не имел острых моментов у ворот Агирресабалы. Но баски потеряли одну из своих звезд перед перерывом: Нико Уильямс убегал от Алабы и резко сменил направление, после чего упал на газон. На второй тайм вингера, не сдержавшего слез, заменил Беренгер.

Вторая половина началась с атак Атлетика, претендовавшего на пенальти – после подачи с углового мяч, казалось, попал в руку Начо, однако после просмотра VAR судья назначил еще один угловой. Реал постепенно стал перехватывать инициативу и перевел игру поближе к воротам соперника. Моменты, правда, возникали после дальних ударов, а самый острый шанс возник у Каземиро на 81-й минуте, который выскочил на Агирресабалу – голкипер ногой отразил удар бразильца в ближний угол.

Концовка встречи стала шоком для Мадрида: Беренгер получил мяч на линии штрафной, качнул защитника и пробил точно в дальний угол – Куртуа почти не имел шансов отразить удар. Иско мог спасти Реал, но пробил мимо дальней стойки, поэтому Атлетик стал последним участником полуфинала Кубка Испании.

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