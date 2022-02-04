Бензема частково тренувався у загальній групі Реала на сьогоднішньому занятті, повідомляє Marca.

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Зазначається, що француз може зіграти вже у поєдинку з Гранадою, який відбудеться 6 лютого. Карім, скоріш за все, не зіграє з Вільяреалом (12 лютого), аби бути повністю готовим до зустрічі з ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (15 лютого).

До слова, Бензема провів 28 матчів за Реал у поточному сезоні, у яких забив 24 голи та віддав 9 результативних передач.

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