Баски начали сверхактивно, но забитого мяча фанатам на стадионе Сан Мамес пришлось ждать 89 минут. После неточной передачи круглый оказался у Беренгера, разобравшегося с Начо и отлично пробившего. Тибо Куртуа не спас.

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