Атлетик – Реал – 1:0 – видео гола и обзор четвертьфинала Кубка Испании
08:34 - Читати українською
Атлетик неожиданно обыграл мадридцев в Кубке Короля. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Баски начали сверхактивно, но забитого мяча фанатам на стадионе Сан Мамес пришлось ждать 89 минут. После неточной передачи круглый оказался у Беренгера, разобравшегося с Начо и отлично пробившего. Тибо Куртуа не спас.
Реал без Лунина вылетел из Кубка Испании – Атлетик обыграл Мадрид благодаря вынужденной замене
Реал имел считанные минуты, чтобы отыграться, но это ему не удалось. Мадридцы с Луниным в запасе уступили и вылетели из турнира. А бесстрашная команда Марселино, которая на предыдущей стадии выбила Барселону, ждет соперника в полуфинале.
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