Бенито перейдет в Олимпик на правах аренды, – СМИ
14:20 - Читати українською
Полузащитник киевского Динамо Бенито временно сменит клубную прописку.
Нигерийский полузащитник Бенито продолжит свою карьеру в донецком Олимпике, информирует телеграмм канал Динамо Киев Inside.
Бенито и Каргбо покинут Динамо, – СМИ
По информации источника, Олабиран Муива будет выступать на правах аренды. Сейчас другие подробности сделки неизвестны. Ранее также сообщалось, что Бенито и Каргбо покинут Динамо в ближайшее время.
Напомним, хавбек перешел в Динамо из российского Тамбова этой зимой. За киевлян нигериец успел провести лишь один матч, а результативными действиями не отметился.
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