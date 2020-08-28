Нигерийский полузащитник Бенито продолжит свою карьеру в донецком Олимпике, информирует телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Бенито и Каргбо покинут Динамо, – СМИ

По информации источника, Олабиран Муива будет выступать на правах аренды. Сейчас другие подробности сделки неизвестны. Ранее также сообщалось, что Бенито и Каргбо покинут Динамо в ближайшее время.

Напомним, хавбек перешел в Динамо из российского Тамбова этой зимой. За киевлян нигериец успел провести лишь один матч, а результативными действиями не отметился.

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