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Бенито и Каргбо покинут Динамо, – СМИ

20:10 - Читати українською
Бенито и Каргбо покинут Динамо, – СМИ
Ибрагим Каргбо / фото ФК Динамо

Ибрагим Каргбо и Бенито не будут выступать в составе киевского клуба в следующем сезоне.

"Бенито и Каргбо продолжат карьеру в аренде. Кажется, Луческу на них вполне насмотрелся", – отметил журналист Артем Франков в своем телеграмм-канале.

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Интересно, что оба футболиста присоединились к Динамо зимой, а их агентом является скандально известный Дмитрий Селюк.

К слову, Каргбо выходил в основном составе Динамо лишь трижды и отметился автоголом, а Бенито провел аж 6 минут за первую команду.

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