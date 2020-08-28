Нігерійський півзахисник Беніто продовжить свою кар'єру у донецькому Олімпіку, інформує телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Беніто та Каргбо покинуть Динамо, – ЗМІ

За інформацією джерела, Олабіран Муїва виступатиме на правах оренди. Наразі інші подробиці угоди невідомі. Раніше також повідомлялось, що Беніто та Каргбо покинуть Динамо найближчим часом.

Нагадаємо, хавбек перейшов у Динамо з російського Тамбова цієї зими. За киян нігерієць встиг провести лише один матч, а результативними діями не відзначився.

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