Беніто перейде в Олімпік на правах оренди, – ЗМІ
14:20 - Читать на русском
Півзахисник київського Динамо Беніто тимчасово змінить клубну прописку.
Нігерійський півзахисник Беніто продовжить свою кар'єру у донецькому Олімпіку, інформує телеграм-канал Динамо Київ Inside.
Беніто та Каргбо покинуть Динамо, – ЗМІ
За інформацією джерела, Олабіран Муїва виступатиме на правах оренди. Наразі інші подробиці угоди невідомі. Раніше також повідомлялось, що Беніто та Каргбо покинуть Динамо найближчим часом.
Нагадаємо, хавбек перейшов у Динамо з російського Тамбова цієї зими. За киян нігерієць встиг провести лише один матч, а результативними діями не відзначився.
Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter