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Бенито назвал главные проблемы с переходом в Динамо

11:36 63 Читати українською
Бенито назвал главные проблемы с переходом в Динамо
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Бенито рассказал о трудностях, которые возникли при оформлении документов для получения разрешения на работу в Украине.

"Получить рабочую визу в Украину легко для футболиста из Европы. Но сделать это в Африке очень трудно. Мой загранпаспорт заканчивался через два месяца, и мне срочно нужно было делать новый. Затем его успешно потеряли в посольстве.

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Я вылетел в Нигерию и начал делать новый. У нас все очень трудно. Многие люди пытаются выехать на заработки из Африки в Европу. Таким образом, все затянулось", – поделился Бенито в интервью Sportarena.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был российский Тамбов.

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