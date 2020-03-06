Бенито получил травму в матче за Динамо U-21

Молодежная команда Динамо расписала ничью в рамках 22-го тура чемпионата Украины среди коллективов U-21.

Чемпионат U-21. 22-й тур

Александрия – Динамо – 2:2

Голы: Петренко, 6, 61 – Альянов, 18 (авт), Сухоручко, 44

Тренер Динамо U-21 выделил слабые стороны в игре Бенито

Динамовцы во второй раз в течение чемпионата потеряли очки во встрече с Александрией, на этот раз сыграв в результативную ничью – 2:2. Киевляне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Однако не обошлось без потерь. Зимний новичок "бело-синих" Бенито не смог доиграть даже первый тайм, покинув поле на 40-й минуте из-за травмы.

Старший тренер Динамо U-21 Юрий Мороз обвинил в повреждении газон: "Травма связана с искусственным покрытием. Бенито почувствовал боль в колене, врачи его осмотрели, вроде бы, ничего серьезного нет. По приезду в Киев будем владеть полной информацией".

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