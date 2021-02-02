Похоже, испанский специалист Рафаэль Бенитес в ближайшее время вернется к работе.

Рафаэль Бенитес станет следующим тренером Наполи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Стороны уже согласовали все детали будущего сотрудничества, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис лично убеждал испанского специалиста возглавить "партенопейцев". Когда именно Бенитес займет кресло главного тренера пока не сообщается.

Действующим наставником Наполи остается Дженнаро Гаттузо, который недавно выступил с критикой менеджмента клуба. После 19-ти туров Серии А Наполи расположился на 5-й строчке.

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