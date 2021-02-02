Рафаель Бенітес стане наступним тренером Наполі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Сторони вже узгодили усі деталі майбутньої співпраці, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс особисто переконував іспанського фахівця очолити "партенопейців". Коли саме Бенітес займе крісло головного тренера поки не повідомляється.

Чинним наставником Наполі залишається Дженнаро Гаттузо, який нещодавно виступив з критикою менеджменту клубу. Після 19-ти турів Серії А Наполі розташувався на 5-й сходинці.

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