Испанский специалист больше не будет возглавлять Далянь Ифан. Контракт стороны расторгли по обоюдному согласию.

Бенитес признался, что мог подписать Фернандеша

На личном сайте Рафа Бенитес написал, что причиной ухода из Китая стал коронавирус. В частности, 60-летний тренер хочет больше времени посвящать семье во время пандемии.

Напомним, Бенитес возглавлял Далянь Ифан с лета 2019-го, а по итогам сезона 2020 команда заняла 12 место в чемпионате Китая.

До этого Рафа успел потренировать ряд европейских клубов, среди которых нашлось место Реалу, Ливерпулю, Челси, Интеру, Наполи, Ньюкаслу и другим.

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