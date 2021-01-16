Главный тренер Далянь Ифань Рафаэль Бенитес рассказал, что был в шаге от подписания нынешнего лидера Манчестер Юнайтед во время работы в Англии.

"Бруну Фернандеш был игроком, за которым мы в Ньюкасл Юнайтед следили. Он был в лиссабонском Спортинге и имел проблемы со своим клубом. Был шанс, что он мог уйти бесплатно. Тогда мы были на продвинутой стадии переговоров, но беда была в том, что дело могло дойти до суда – это все усложняло. Клуб этого не хотел.

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Сейчас он играет решающую роль в Манчестер Юнайтед. Он изменил свою манеру игры, голы и результативные передачи. У него есть индивидуальность. Он пытается отдавать правильные пасы. В последних матчах я видел в действиях Бруну решимость и энергию", – цитирует Бенитеса Chronicle Live.

Напомним, 60-летний Рафа успел потренировать ряд европейских клубов, среди которых нашлось место Реала, Ливерпулю, Челси, Интера, Наполи и другим. Бруну Фернандеш стал открытием АПЛ и настоящим лидером МЮ 4 раза в 2020 году получив звание лучший игрок месяца.

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