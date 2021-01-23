Іспанський фахівець більше не очолюватиме Далянь Іфан. Контракт сторони розірвали за обопільною згодою.

Бенітес зізнався, що міг підписати Фернандеша

На особистому сайті Рафа Бенітес написав, що причиною відходу з Китаю став коронавірус. Зокрема, 60-річний тренер хоче більше часу присвячувати сім'ї під час пандемії.

Нагадаємо, Бенітес очолював Далянь Іфан з літа 2019-го, а за підсумками сезону 2020 року команда посіла 12 місце в чемпіонаті Китаю.

До цього Рафа встиг потренувати низку європейських клубів, серед яких знайшлось місце Реалу, Ліверпулю, Челсі, Інтеру, Наполі, Ньюкаслу та іншим.

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