Бенітес покинув пост головного тренера Далянь Іфан
Рафаель Бенітес вирішив припинити співпрацю з китайським клубом.
Іспанський фахівець більше не очолюватиме Далянь Іфан. Контракт сторони розірвали за обопільною згодою.
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На особистому сайті Рафа Бенітес написав, що причиною відходу з Китаю став коронавірус. Зокрема, 60-річний тренер хоче більше часу присвячувати сім'ї під час пандемії.
Нагадаємо, Бенітес очолював Далянь Іфан з літа 2019-го, а за підсумками сезону 2020 року команда посіла 12 місце в чемпіонаті Китаю.
До цього Рафа встиг потренувати низку європейських клубів, серед яких знайшлось місце Реалу, Ліверпулю, Челсі, Інтеру, Наполі, Ньюкаслу та іншим.
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