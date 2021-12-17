Бенітес відповів на запитання про трансфер Миколенка в Евертон
Коуч Евертона Рафаель Бенітес вперше висловився про прийдешнє підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.
Після нічиєї з Челсі (1:1) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги іспанський фахівець дав короткий коментар щодо можливого підсилення Евертона оборонцем Динамо і збірної України.
Евертон заплатить за Миколенка понад 20 млн євро частинами, – Liverpool Echo
"Зараз не можу сказати багато про це, бо був сфокусований на матчі з Челсі. Наразі потрібно насолодитися цим результатом. У нас буде достатньо часу, щоб поговорити про трансфери", – цитує Бенітеса Liverpool Echo.
За інформацією преси, Миколенко вже підписав попередній контракт з "ірисками". Англійському клубу такий трансфер обійдеться у понад 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, 22-річний оборонець є вихованцем Динамо, він виступає за головну команду киян з 2016-го. У поточному сезоні Віталій зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.