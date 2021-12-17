Після нічиєї з Челсі (1:1) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги іспанський фахівець дав короткий коментар щодо можливого підсилення Евертона оборонцем Динамо і збірної України.

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"Зараз не можу сказати багато про це, бо був сфокусований на матчі з Челсі. Наразі потрібно насолодитися цим результатом. У нас буде достатньо часу, щоб поговорити про трансфери", – цитує Бенітеса Liverpool Echo.

За інформацією преси, Миколенко вже підписав попередній контракт з "ірисками". Англійському клубу такий трансфер обійдеться у понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, 22-річний оборонець є вихованцем Динамо, він виступає за головну команду киян з 2016-го. У поточному сезоні Віталій зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.

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