Виталий Миколенко перейдет из Динамо в Эвертон за 20 млн фунтов (около 23,5 млн евро), сообщает Liverpool Echo.

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Динамо будет получать деньги за своего футболиста по частям в течение его контракта с "ирисками". На трансфере Виталия лично настаивает главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.

22-летний защитник является воспитанником Динамо и выступает за главную команду киевлян с 2016-го. В текущем сезоне Миколенко сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

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