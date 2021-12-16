Эвертон заплатит за Миколенко более 20 млн евро частями, – Liverpool Echo
23:18 - Читати українською
Британские СМИ узнали новые подробности потенциального трансфера защитника Динамо в Эвертон.
Виталий Миколенко перейдет из Динамо в Эвертон за 20 млн фунтов (около 23,5 млн евро), сообщает Liverpool Echo.
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Динамо будет получать деньги за своего футболиста по частям в течение его контракта с "ирисками". На трансфере Виталия лично настаивает главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.
22-летний защитник является воспитанником Динамо и выступает за главную команду киевлян с 2016-го. В текущем сезоне Миколенко сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.
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