Эвертон – Ливерпуль – 1:4 – видео голов и обзор матча
10:41 - Читати українською
Эвертон принимал Ливерпуль в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Мохамед Салах 19’
Мохамед Салах 64’
Диогу Жота 79’
19’ Мохамед Салах
64’ Мохамед Салах
79’ Диогу Жота
В мерсисайдском дерби открыл счет Хендерсон, который дальним обводным ударом поразил ворота Пикфорда. Очень быстро Салах удвоил преимущество Ливерпуля.
Ливерпуль в огненном дерби разбил Эвертон, Джеррард едва не остановил Манчестер Сити с Зинченко
Еще до перерыва хозяева отквитали один мяч, оставив надежду на интригу. Однако статус гостей одержал верх. Во втором тайме Салах и Жота довели счет до разгромного.
Победа позволила Ливерпулю закрепиться на третьей строчке, Эвертон – 14-й.
Пуккі присоромлює Роналду з Кейном, найбагатший клуб планети вилітає, похмілля легендарного чемпіона АПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter