Эвертон принимал Ливерпуль в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В мерсисайдском дерби открыл счет Хендерсон, который дальним обводным ударом поразил ворота Пикфорда. Очень быстро Салах удвоил преимущество Ливерпуля.

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Еще до перерыва хозяева отквитали один мяч, оставив надежду на интригу. Однако статус гостей одержал верх. Во втором тайме Салах и Жота довели счет до разгромного.

Победа позволила Ливерпулю закрепиться на третьей строчке, Эвертон – 14-й.

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