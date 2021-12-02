Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес пройшовся по грі у дербі з Ліверпулем (1:4).

"Чи хвилююсь я через потенційну відставку? Ні, я професіонал, і я маю достатньо досвіду. Я бачу, що команда викладається повністю. У гравців хороша самовіддача.

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Ми повинні проаналізувати цю самовіддачу, роботу та бажання гравців, і після цього ухвалити правильні рішення", – цитує Бенітеса The Guardian.

Після 14-ти турів АПЛ Евертон розташувався на 14-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, Бенітес очолив "ірисок" влітку, замінивши на цій посаді Карло Анчелотті, який перебрався в Реал.

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