"Благодарим всех, кто поддерживал нас с самого начала. Мы знали, что это будет нелегко, и что это был большой вызов, как эмоционально, так и с точки зрения спорта. Моя любовь к этому городу, к Мерсисайду, и его людям заставила меня принять этот вызов.

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Только когда ты внутри, осознаешь масштаб проблемы. С самого первого дня мой штаб и я работали, как всегда, преданно. Нам нужно было не только добиваться результата, но и завоевывать сердца болельщиков. Однако финансовая ситуация, а затем и травмы усугубили дело. Я убежден, что мы бы справились лучше, если бы травмированные игроки вернулись.

Путь к успеху нелегок и печален, сейчас в футболе идет поиск мгновенных результатов, а терпение остается все меньше. К сожалению, обстоятельства определили результаты, и продолжить этот проект невозможно. В любом случае спасибо руководству, персоналу, игрокам и тем болельщикам, которые поддерживали нас в течение этого времени. Мои наилучшие пожелания для Эвертона", – написал Бенитес на своей странице в Instagram.

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