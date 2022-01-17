"Дякуємо всім, хто підтримував нас із самого початку. Ми знали, що це буде нелегко, і що це був великий виклик, як емоційно, так і з точки зору спорту. Моя любов до цього міста, до Мерсисайду, та його людей змусила мене прийняти цей виклик.

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Лише коли ти всередині, усвідомлюєш масштаб проблеми. З найпершого дня мій штаб і я працювали, як завжди, віддано. Нам потрібно було не тільки досягати результату, але й завойовувати серця уболівальників. Однак фінансова ситуація, а потім і травми ускладнили справу. Я переконаний, що ми впоралися б краще, якби травмовані гравці повернулися.

Шлях до успіху нелегкий і сумний, нині у футболі йде пошук миттєвих результатів, а терпіння залишається все менше. На жаль обставини визначили результати, і продовжити цей проект неможливо. У будь-якому випадку, дякую керівництву, персоналу, гравцям і тим вболівальникам, які підтримували нас протягом цього часу. Мої найкращі побажання для Евертона", – написав Бенітес на своїй сторінці в Instagram.

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