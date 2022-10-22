Бенфика на выезде одолела Порту в матче 10-го тура чемпионата Португалии. Читайте отчет о встрече и смотрите обзор поединка Порту – Бенфика на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2022/23, 10-й тур

Порту – Бенфика – 0:1

Гол: Рафа Силва, 72

Удаление: Эустакио, 27 (Порту), Сержиу Консейсау (тренер Порту), 90

В центральном матче 10-го тура чемпионата Португалии сошлись два местных гранда – Порту и Бенфика. Лиссабонцы подходили к игре на позиции лидера, опережая принципиального соперника на 3 пункта.

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Впрочем, первый момент в игре создал Порту – Тареми головой замкнул навес с фланга, но Влаходимос в головокружительном прыжке отразил удар. А на 27 минуте "драконы" остались в меньшинстве – Эустакио дважды за 3 минуты получил желтые карточки. Бенфика под конец тайма создала супермомент: Аурснес протащил мяч с фланга в штрафную и пробил, попав в штангу. Рафа Силва был первым на добивании, но его удар головой пришелся в перекладину.

На старте второго тайма Рафа Силва мог забить, но не попал в дальний угол. Третья попытка на 72 минуте получилась удачной. Бенфика разогнала контратаку, Нерес отдал в центр и Силва сумел обработать мяч и пробить с разворота. А Нерес под конец игры мог создать еще один гол – бразилец обыграл защитника и прострелил. Еще один защитник пытался перехватить и чуть не срезал в свои ворота – спас голикпер. Просмотреть обзор встречи можно по ссылке.

Таким образом, Бенфика набрала 28 очков и увеличила отрыв, а Порту с 22 пунктами остался вторым.

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