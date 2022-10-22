Чемпіонат Португалії 2022/23, 10-й тур

Порту – Бенфіка – 0:1

Гол: Рафа Сілва, 72

Вилучення: Еустакіо, 27 (Порту), Сержіу Консейсау (тренер Порту), 90

В центральному матчі 10-го туру чемпіонату Португалії зійшлись два місцевих гранди – Порту та Бенфіка. Лісабонці підходили до гри на позиції лідера, випереджаючи принципового суперника на 3 пункти.

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Втім, перший момент у грі створив Порту – Таремі головою замкнув навіс з флангу, але Влаходімос у карколомному стрибку відбив удар. А на 27 хвилині "дракони" залишились в меншості – Еустакіо двічі за 3 хвилини отримав жовті картки. Бенфіка під кінець тайму створила супермомент: Аурснес протягнув м'яч з флангу в штрафний та пробив і влучив у стійку. Рафа Сілва був перший на добиванні, але його удар головою прийшовся у поперечку.

На старті другого тайму той таки Рафа Сілва міг забити, але не влучив у дальній кут. Третя спроба на 72 хвилині вийшла вдалою. Бенфіка розігнала контратаку, Нерес віддав у центр і Сілва зумів обробити м'яч та пробити з розвороту. А Нерес під кінець гри міг створити ще один гол – бразилець обіграв захисника та прострілив. Ще один оборонець намагався перехопити і ледь не зрізав у власні ворота – врятував голікпер. Переглянути огляд зустрічі можна за посиланням.

Таким чином, Бенфіка набрала 28 очок та збільшила відрив, а Порту з 22 пунктами залишився другим.

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