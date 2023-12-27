Клопп раздражен очередным судейским скандалом против Ливерпуля: "Салаха затолкали в офсайд"
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не понял некоторые решения бригады Пола Тирни и VAR в матче против Бернли (2:0).
"Эпизода с первым отмененным голом я не видел, но по поводу второго могу сказать – это неправильно. Вратарь Бернли не имел возможности дотянуться до этого мяча. Чистый гол. Салаха затолкали в офсайд.
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Есть много случаев, когда судьи трактуют эпизоды по-разному. Не знаю, почему так, хотя мы все занимаемся одним делом. У всех нас общие интересы. Но почему принимается одно решение, тогда как остальной мир говорит, что нужно было иначе? Это ведь не так сложно. В этот раз ошибка судьи оказалась некритической. Но в других матчах бывало наоборот", – цитирует Клоппа ВВС.
Напомним, Ливерпуль уже страдал от VAR, когда в матче 7 тура АПЛ против Тоттенхэма (1:2) судьи отменили совершенно чистый гол Диаса. Это до сих пор единственное поражение "красных" в чемпионате.