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Бенфика поддержала Бернарду Силву – португальца обвиняют в расизме за шутку над одноклубником

13:33 29 Читати українською
Бенфика поддержала Бернарду Силву – португальца обвиняют в расизме за шутку над одноклубником
Бернарду Силва / Reuters

Бенфика стала на защиту звезды Манчестер Сити Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме.

"Бернарду Силва – молодой парень, которого всегда отличали простота, характер и хорошее воспитание. Тренеры и одноклубники, которые работают с ним, отмечают его счастливую и спонтанную натуру. Бенфика очень гордится тобой, Бернарду.

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Превращение обычноq шутки между двумя одноклубниками и друзьями в твит с расистским подтекстом, а также следующие обвинения сигнализируют о серьезной болезни нашего времени", – отметила пресс-служба Бенфики.

Напомним, Бернарду Силву обвиняют за шутку над одноклубником Бенжаменом Менди. Португалец выложил коллаж "Угадайте кто?", cовместив детскую фотографию Менди и персонажа из рекламы испанских конфет Conguitos. Силву рассмешило сходство одноклубника и вымышленного героя, но пользователи соцсети юмор португальца не оценили и обвинили его в расизме.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бенфика Бенфика Расизм в футболе Бенжамен Менди Бенжамен Менди Бернарду Силва Бернарду Силва
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