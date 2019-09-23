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Бернарду подшутил над Менди и получил неожиданные хлопоты

10:21 130 Читати українською
Бернарду подшутил над Менди и получил неожиданные хлопоты
Бернарду Силва та Бенжамен Менди / AP

Безобидная шутка полузащитника английского Манчестер Сити Бернарду Силвы над одноклубником Бенжаменом Менди, похоже, обнажила все недостатки толерантного общества.

Португальский хавбек невольно спровоцировал расистский скандал публикацией в своем твиттере.

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Бернарду выложил коллаж "Угадайте кто?", совместив детскую фотографию Менди и персонажа из рекламы испанских конфет Conguitos. 25-летнего португальца рассмешило сходство одноклубника и вымышленного героя, но пользователи соцсети юмор Силвы не оценили и обвинили его в расизме.

Очевидно, общественность увидела такой подтекст, поскольку из трех вариантов лица Conguitos он выбрал самого темного. В конце концов, полузащитник удалил пост, но позже опубликовал новый. "В наше время даже нельзя постебаться с друга", – грустно отметил Бернарду.

К слову, известный борец с расизмом – Футбольная ассоциация Англии – уже изучает твит хавбека Манчестер Сити на предмет возможного оскорбления на расистской почве. Бернарду Силва и Бенжамен Менди дружат со времен совместных выступлений во французском Монако. Летом 2017 года они перебрались на Этихад.

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Англия Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити футбольные курьёзы Футбольная ассоциация Англии (FA) Расизм в футболе Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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