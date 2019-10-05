Бенфіка підтримала Бернарду Сілву – португальця звинувачують у расизмі за жарт над одноклубником

Бенфіка стала на захист зірки Манчестер Сіті Бернарду Сілви, якого звинувачують у расизмі.

"Бернарду Сілва – молодий хлопець, якого завжди відрізняли простота, характер і гарне виховання. Тренери і одноклубники, які працюють з ним, відзначають його щасливу і спонтанну натуру. Бенфіка дуже пишається тобою, Бернарду.

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Перетворення звичайного жарту між двома одноклубниками і друзями у твіт із расистським підтекстом, а також наступні звинувачення сигналізують про серйозну хворобу нашого часу", – зазначила прес-служба Бенфіки.

Нагадаємо, Бернарду Сілву звинувачують за жарт над одноклубником Бенжаменом Менді. Португалець виклав колаж "Вгадайте хто?", поєднавши дитячу світлину Менді та персонажа з реклами іспанських цукерок Conguitos. Сілву розсмішила схожість одноклубника та вигаданого героя, але користувачі соцмережі гумор португальця не оцінили та звинуватили його в расизмі.

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