Шахтер и Бенфика договорились, что переход Нереса в Португалию станет возможным за 15 млн евро, однако "горняки" получат только 3 млн, информирует Goal.

Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Нереса, однако игрок просит слишком большую зарплату

Причиной стал долг "оранжевых" за трансфер Педринью в 12 млн евро, который до сих пор не погасили. 3 млн переведут на счета Шахтера из-за бонуса, который украинцы обязаны выплатить футболисту. То есть "горняки" не получат финансовой выгоды от этого перехода, однако смогут покрыть собственные расходы на трансфер Педринью.

Напомним, Давид присоединился к дончанам зимой, но не играл за клуб в официальных матчах. На зимнем сборе с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды.

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