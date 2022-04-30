Ключевое изменение – новый тренер Рогер Шмидт, который подпишет контракт до июня 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Также Бенфике точно придется отпускать нападающего Дарвина Нуньеса. Ранее конкурента Яремчука оценивали в 75 млн евро, однако безумная вторая половина сезона позволяет "орлам" торговать за уругвайца еще больше. Часть заработанных денег пойдет на усиление, и здесь уже есть некоторые фамилии. Бенфике приписывают интерес к Давиду Нересу из донецкого Шахтера. В январе "горняки" платили Аяксу за вингера 12 млн евро.

Нынешний сезон команды Яремчука получился неоднозначным. Бенфика тотально провалилась на внутренней арене, однако в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала и заработала неплохие призовые.

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