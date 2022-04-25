Юношеская лига УЕФА

Зальцбург – Бенфика – 0:6

Голы: Нету, 2, Араужу, 15, 54, 89 (пен), Ндур, 53, Семеду, 69

Финал Юношеской лиги УЕФА интриги не подарил, хотя перед стартовым свистком букмекеры давали равные шансы на успех. Молодежь Бенфики разнесла ребят Зальцбурга. 6 голов влетело в ворота австрийской команды. Хет-триком отличился форвард Энрике Араужу.

Бенфика по пути к финалу прошла Митьюлланд, Спортинг и Ювентус, а осенью выиграла группу с Барселоной, Баварией и Динамо. Единственное поражение за весь турнир триумфаторы потерпели именно от Динамо – 0:4 в Киеве в сентябре.

Так Бенфика сломала проклятие Беллы Гуттмана, который после увольнения сказал, что клуб никогда не выиграет евротрофей. Взрослая команда Бенфики проиграла 5 финалов ЛЧ и 3 финала ЛЕ, а молодежь до сегодняшнего дня – 3 финала Юношеской лиги УЕФА.

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