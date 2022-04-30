Ключова зміна – новий тренер Рогер Шмідт, який підпише контракт до червня 2024 року, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Також Бенфіці точно доведеться відпускати нападника Дарвіна Нуньєса. Раніше конкурента Яремчука оцінювали у 75 млн євро, однак божевільна друга половина сезону дозволяє "орлам" торгувати за уругвайця ще більше. Частина зароблених грошей піде на підсилення, і тут вже є деякі прізвища. Бенфіці приписують інтерес до Давіда Нереса з донецького Шахтаря. У січні "гірники" платили Аяксу за вінгера 12 млн євро.

Нинішній сезон команди Яремчука вийшоа неоднозначним. Бенфіка тотально провалилася на внутрішній арені, проте в Лізі чемпіонів дійшла до 1/4 фіналу і заробила непогані призові.

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